La mosca del gusano barrenador continúa presente y puede infestar a animales y personas a través de heridas, incluso pequeñas, por lo que las autoridades municipales recomendaron reforzar la revisión de las mascotas y atender cualquier lesión, informó María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud del Municipio de Aguascalientes.

En el Hospital Veterinario Municipal se atendió a un perro de raza husky que presentaba una infestación en la zona de la columna vertebral. El animal requirió una cirugía de entre dos y tres horas, durante la cual se retiraron cerca de 20 centímetros de piel para extraer las larvas de manera individual. El ejemplar sobrevivió y pudo regresar con su familia.

El tratamiento requiere retirar cada una de las larvas y realizar una desinfección rigurosa del área médica para evitar que los parásitos continúen su ciclo de reproducción. El personal veterinario del hospital cuenta con capacitación para aplicar los protocolos correspondientes.

Asimismo, en el Rastro Municipal se han detectado casos en el ganado que ingresa a las instalaciones. Los animales afectados son decomisados de inmediato y no se destinan al consumo humano, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales.

La infestación ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en una herida y las larvas comienzan a desarrollarse en el tejido vivo. Este proceso puede avanzar en un periodo de dos a tres días.

Ante esta situación, las autoridades de Salud y Servicios Públicos Municipales recomiendan revisar constantemente a las mascotas, mantener limpios los espacios donde habitan, controlar la presencia de moscas y acudir al veterinario ante cualquier lesión sospechosa.

Con datos actualizados al 14 de octubre, el estado acumulaba 175 casos y mantenía cuatro activos.