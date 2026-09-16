El centro de la ciudad tendrá modificaciones a la circulación este miércoles 16 de septiembre debido al Desfile Cívico-Militar por el CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Las afectaciones comenzaron desde las 06:00 horas con cierres parciales. A partir de las 08:00 horas se realizarán cierres totales en distintos puntos, mientras que el inicio del desfile está programado para las 10:00 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que entre los puntos donde habrá restricciones se encuentran avenida Adolfo López Mateos y avenida Convención Oriente, hacia el poniente; Heroico Colegio Militar y Alameda, al oriente; así como avenida Convención Oriente y Alameda, al poniente.

También habrá cierres en avenida Francisco I. Madero y Héroe de Nacozari, al poniente, además de avenida Alameda y avenida Héroe de Nacozari, hacia el norte y poniente.

Las restricciones alcanzarán las calles que confluyen con avenida Francisco I. Madero, entre ellas Poder Legislativo, Ezequiel A. Chávez, General Barragán, Cosío, Zaragoza, Hidalgo, Morelos, Victoria y Rivero y Gutiérrez.

Otros puntos considerados dentro del operativo son avenida Adolfo López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez, al norte; Adolfo López Mateos y José María Chávez, al poniente; Adolfo López Mateos y Cristóbal Colón, al norte; Paseo de la Cruz y Cristóbal Colón, al norte; así como avenida de la Convención y avenida Adolfo López Mateos Poniente, al oriente.

Para los desplazamientos de norte a sur y viceversa se plantean como alternativas avenida Aguascalientes, avenida Convención de 1914 Poniente, Heroico Colegio Militar, avenida Mariano Escobedo-Gómez Morín, calle 5 de Mayo al norte, Matamoros al sur, Jesús F. Elizondo y Eduardo J. Correa al sur.

Quienes necesiten trasladarse de poniente a oriente podrán considerar Emiliano Zapata-Rivero y Gutiérrez-Pedro Parga-Vázquez del Mercado, hacia el oriente. En sentido contrario estarán disponibles Álvaro Obregón-Unión-Guadalupe o Larreategui.

También se contemplan como vías alternas el par vial Norberto Gómez-Enrique Estrada, avenida Convención de 1914 Norte, avenida Convención de 1914 Sur y avenida Paseo de la Cruz.

La Dirección de Movilidad pidió a los conductores considerar los horarios de las restricciones al organizar sus traslados y atender las indicaciones del personal encargado del operativo vial.