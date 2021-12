El médico infectólogo Francisco Márquez Díaz advirtió que, en las primeras semanas de enero, se podría tener el impacto de Ómicron en Aguascalientes, derivado de la alta movilidad que la población ha tenido durante diciembre, sobre todo de visitantes. Por ello, llamó a seguir con las precauciones, de cara a la festividad de fin de año.

El especialista comentó que, ante la llegada de esta variante y el impacto que generará en las primeras semanas del mes de enero, es importante tomar precauciones “continuando la vacunación en los que correspondan y obviamente las medidas universales como el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento social, el evitar reunirse masivamente”. Márquez subrayó que las fiestas “multitudinarias no es la mejor recomendación en este momento”.

Apuntó que, hasta ahora, no se tiene conocimiento de casos de Ómicron en Aguascalientes, pero sí han llegado viajeros enfermos de Estados Unidos y de Europa con altas posibilidades de portar dicha variante. El problema es que no se tiene toda la posibilidad de detectarlo. De ahí que la recomendación a los viajeros que vienen a la ciudad es a evitar la convivencia directa, confinarse y hacerse una prueba de PCR al llegar. Esto para estar más seguros de que no están en posibilidades de transmitir la enfermedad.

¡Participa con tu opinión!