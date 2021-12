Trabajadores del volante de taxis tradicionales que atendieron la convocatoria para aspirar a recibir una concesión para brindar este servicio y que han cumplido todos los requisitos, podrían recibir “un buen regalo de año nuevo o de inicio de 2022”, pues se espera que en próximas semanas se haga la entrega de 125 concesiones más, informó el Coordinador de Movilidad del Estado, Ricardo Serrano Rangel.

Refirió que se trata de concesiones comprometidas a través de la convocatoria emitida el 17 de octubre pasado, misma que fue atendida por 527 taxistas que presentaron su solicitud y documentos, mismos que están siendo revisados, siendo el principal requisito tener 20 años de trabajo al frente del volante o al menos 12 años consecutivos en ese empleo.

De la misma manera, dio a conocer que hace algunos días la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió varias sentencias para retirar a falsos taxistas la concesión, de aquellas entregadas casi al término de la administración pasada. Sin precisar cuántas serán liberadas y vueltas a entregar a quienes sí las merezcan, refirió que, por lo pronto, quienes tienen esas concesiones están siendo notificados que deberán regresar las placas.

Aunado a esto, se estará haciendo un monitoreo para que aquellos que no las entreguen no puedan operar. Sobre este tema, Serrano Rangel comentó que “se necesita regularizar esa lista de las concesiones de lesividad desde el inicio de la administración, pues eran 416 las entregadas y andamos en unas 220 ya con juicio fallado, más las que se acaban de sumar”.

Sobre esas entregadas de manera acelerada al término de la pasada administración estatal, refirió que algunos que las recibieron y no son taxistas han acudido a entregar placas o el documento de concesión, entre los que se cuenta a algunos ex funcionarios, gente del medio artístico, “pero otros siguen guardándola con la esperanza, pero es algo que no se va a poder arreglar, porque no tuvieron un trámite correcto”, insistió.

