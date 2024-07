Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. -En la cúspide de su carrera musical en su natal Colombia, el cantautor Pipe Bueno se armó de valor y aceptó mudarse a Ciudad de México para reimpulsar su proyección y redimensionar sus quehaceres en la industria.

El Intérprete de «La Cantina» y «Cupido Falló» afirmó que además de obtener la ciudadanía mexicana, y firmar contrato con Warner Music México, su mudanza significa un nuevo comienzo.

«Tengo mi residencia, me vengo a vivir acá, ahora viene la firma; es una unión entre Warner México y Estados Unidos. Tengo el proyecto, es parte del trabajo de continuar, y vengo a ‘picar piedra’, como dicen ustedes», dijo en entrevista.

El sudamericano, quien promueve el sencillo «Una Pregunta», con Gerardo Coronel «El Jerry», consiguió para la mudanza la aprobación de su esposa, la influencer Luisa Fernanda W, ya que se traerán a sus dos pequeños Máximo y Dómenic.

«Una persona me decía ¿por qué tomas esta decisión si te ves muy bien en tu país y estás súper cómodo? Me dijeron que, si estaba en el número uno allá, ¿por qué me venía para acá?

«Y mi respuesta tuvo que ver con eso, con salir de la zona de confort. Con dejar de estancarme, con querer evolucionar y salir de la burbuja; y venirme a México tiene mucho que ver con eso», afirmó Pipe Bueno.

Cantante desde los 16 años, y actualmente de 32, el creador de «No Me Digas que No» y «Una Noche» reconoció que se siente muy identificado con la música mexicana y que no le gusta que le llamen regional.