La próxima semana se aplicarán segundas dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID para los jóvenes de 12 a 17 años de edad en Aguascalientes, así lo dio a conocer la encargada de despacho de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila.

La funcionaria federal comentó que este fin de semana llegará a Aguascalientes un cargamento con 37 mil 400 dosis exclusivamente para segundo refuerzo destinado para el grupo poblacional de 12 a 17 años y se va a programar su aplicación para que se lleve a cabo en el transcurso de la siguiente semana.

Aclaró que en el caso de los menores de 5 a 11 años de edad, que aún no han sido vacunados y que corresponden exclusivamente al municipio de Aguascalientes, comentó que ya cuentan con un stock de vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer. Sin embargo, éste es insuficiente para atender la alta demanda que pudiera haber, por lo que esperan que el próximo fin de semana les llegue un nuevo cargamento para entonces programar la nueva jornada de vacunación.

“La población de Aguascalientes necesita ser bien atendida y no me han mandado (SIC) una cantidad suficiente de vacunas para los niños. Yo quiero para que la gente no se me enoje (SIC) y digan que no alcanzaron. Me estoy esperando un poco a que me manden el siguiente pedido y por eso es que no hemos salido, pero ha sido estratégicamente”.

Silvia Licón Dávila

ENTRE TANDA Y TANDA. Silvia Licón Dávila fue entrevistada en el marco del arranque de la Feria de Tandas para el Bienestar que tuvo lugar en el auditorio del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, donde los beneficiarios de dicho programa expusieron las artesanías y productos que han podido materializar sus pequeñas empresas gracias a los apoyos recibidos.