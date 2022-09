Prevé el secretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez, que entre los meses de octubre y noviembre llegue una nueva ola de COVID-19 a la entidad.

El titular del ISSEA señaló que aún no se ha terminado la pandemia y por ende existe la posibilidad de que el virus se recrudezca durante este invierno; “desde luego va a aparecer otra ola, creo que será entre octubre y noviembre, no descartemos que tengamos COVID e Influenza al mismo tiempo”, declaró.

Agregó que el hecho de que el virus del Sars-CoV-2 se esté combinando con otras enfermedades del tipo viral indica que el virus llegó para quedarse como una enfermedad estacional.

Por lo anterior, Piza Jiménez pidió a la ciudadanía mantener las medidas de prevención, no bajar la guardia y evitar acudir a eventos masivos; “se ha relajado el uso del cubrebocas, pero no debemos dejar de usarlo porque además de prevenir el COVID, previene la Viruela Símica y demás infecciones estacionales”, argumentó.

En otro orden de ideas, el secretario de Salud descartó que en la entidad se tengan casos de hepatitis inflamatoria aguda; enfermedad que afecta principalmente a niños y adolescentes, de la cual en México se tiene un reporte de 30 casos conocidos, según las autoridades sanitarias.

Respecto a los tres casos que se han confirmado de Viruela Símica en la entidad, el funcionario aseguró que los pacientes se encuentran estables; “se están tomando medidas de contención, se están aislando y no hemos tenido más sospechosos afortunadamente”, concluyó.