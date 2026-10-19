La Noticia:

Si se cae el dique brasileño, la ‘trumpización de América Latina’ dará un salto político y geopolítico aún difícil de dimensionar, pero también se fortalecerá una derecha tan oscura como violenta en el país más grande de la región… (elpais.com).

Comentario:

En la primera vuelta de las elecciones brasileñas Flavio Bolsonaro ganó por casi dos puntos porcentuales a Lula Da Silva, aunque no superó el 50% de las preferencias para evitar la segunda vuelta. El reto ahora, para Bolsonaro, es convencer a los votantes de otros candidatos de centroderecha a votar por él, para Lula, es convencer a los abstencionistas para que ahora sí, salgan a votar y lo hagan por él. Históricamente, quien saca ventaja en la primera vuelta también gana la segunda. Así que Lula la tiene más difícil. ¿Qué esperan los votantes? ¿Cómo fue la economía en los últimos dos períodos presidenciales?

Quienes favorecen a Lula por supuesto están convencidos que la izquierda es lo más adecuado para el país. Además, están orgullosos de cómo Lula le plantó cara a Trump cuando este amenazó con aranceles fuertes a Brasil. Quienes favorecen a Bolsonaro creen que a Brasil le irá mejor con el neoliberalismo que implantó su padre de 2019 a 2022, además de tener a su lado una buena relación con Donald Trump y Estados Unidos.

Esa cantidad de votantes mantendrá su voto. El problema son los indecisos. El hecho que Lula haya estado en la cárcel por asuntos de corrupción hace que muchos desconfíen de él. Que el padre de Bolsonaro aún esté en la cárcel por que no reconoció el triunfo de Lula en el 2022 y motivó a muchos de sus seguidores a irrumpir en el Congreso, además de que su hijo no ha dudado en decir que le dará amnistía, hace sospechar a muchos de que será el padre quien gobernará cuando no debería. ¿Por quién votarán estos indecisos?

Una guía para los indecisos podría ser la forma en que se condujo la economía los dos últimos periodos presidenciales. Recordemos que de 2019 a 2022 Jair Bolsonaro estableció el sistema neoliberal, mientras que Lula Da Silva retornó al socialismo del 2023 al 2026. En el período de Bolsonaro, este pensó que al aplicar el neoliberalismo la economía se iba a disparar automáticamente. No fue así. Al revisar los resultados, hubo estancamiento económico. Los estudios académicos coinciden en que Brasil no logró un ciclo de crecimiento sostenido, sino que la economía mostró bajo dinamismo y vulnerabilidad estructural. La estructura productiva se volvió más dependiente de sectores primarios, reduciendo el peso de la industria. Y además la desigualdad de ingresos se mantuvo elevada y el nivel de vida de los más pobres se deterioró. Flacos resultados que tal vez con el argumento de la pandemia del 2020 podrían mitigarse un poco. Otra explicación es que un cambio de sistema económico quizá necesite más tiempo para ver resultados.

Lula en cambio, disminuyó el desempleo y mejoró los salarios. Bajó la inflación y la está dejando en una meta razonable del 4% en 2026. El crecimiento del PIB estuvo estable, aunque se está desacelerando este último año. La inversión fue baja durante el período amenazando la producción de futuros años. En resumen, las condiciones económicas fueron mejores con Lula. Aparte de la economía, la lucha contra la pobreza fue mejor con Lula, lo mismo que la desforestación del Amazonas.

Con estos resultados Lula tiene argumentos para remontar esos dos puntos porcentuales que le hacen falta, pero tiene en contra que muchos optan por el cambio en elecciones cerradas. Será muy interesante ver si continúa la marcha a la derecha en Latinoamérica o si Brasil, el país más grande de la región, sostiene a la izquierda.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com