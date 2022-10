Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

Aunque no habrá reforma fiscal para el 2023, el SAT pondrá en marcha el CFDI 4.0 y el complemento de la Carta Porte a partir del próximo 1º de enero, lo que significará una más agresiva fiscalización hacia todos los contribuyentes, destacó el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos, José Alfredo Franco Hernández.

El especialista comentó que hay tres temas que mantienen en duda al gremio de los contadores públicos de cómo se habrán de aterrizar: la reforma a la subcontratación laboral que limitó las deducciones por el pago de dicho concepto; los cambios al Comprobante Fiscal Digital por Internet denominado CFDI 4.0 donde aumentan los requisitos por cumplir para hacerlos deducibles tanto para el pago a proveedores como para las nóminas; y las novedades a la elaboración de lo que es la Carta Porte con la generación de un novedoso complemento.

Aclaró que si bien el tema de la subcontratación ya está al 100% vigente en su implementación, en el caso del CFDI 4.0 y la Carta Porte, la autoridad dio la oportunidad a los contribuyentes y difirió su implementación oficial al 1º de enero de 2023, lo cual genera la incertidumbre de qué habrá de pasar.

Detalló que en el quehacer cotidiano, los contadores notan ya una mayor fiscalización por parte del SAT, sobre todo en el tema de los CFDI, dado que el no hacerlos correctamente por sueldos y salarios ha metido en problemas a varios entes gubernamentales, a pesar de que éstos no generan un Impuesto Sobre la Renta propio por ser entes no lucrativos.

Indicó que deben revisar que las nóminas estén al 100% correctas para que el SAT no observe diferencias, so pena de no recibir el pago de ciertos estímulos o inclusive generar lo que es un riesgo de un crédito fiscal, una restricción o cancelación de Certificado de Sellos Digitales, lo que conlleva una responsabilidad para los funcionarios que intervienen en sus procesos de generación de autorización del pago de sus nóminas.

Estableció que la autoridad ya está fiscalizando un mayor número de entidades y diversos sectores y ha ampliado su universo de revisiones en estos dos últimos años, al fiscalizar a entes no lucrativos. “Hoy en día el tema de sus CFDI y las reformas fiscales de los dos últimos años le permiten al SAT, a través de un sistema detectar inconsistencias, invirtiendo menos tiempo, más ágil y más expedito y con las herramientas legales puede obligar a los contribuyentes a ser mucho más cuidadosos”.