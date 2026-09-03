El Instituto Nacional Electoral aprobó los criterios para asignar tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2026-2027. Estas disposiciones serán aplicables en Aguascalientes, donde habrá elecciones locales concurrentes con la federal.

De acuerdo con el acuerdo INE/CG486/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, el Tribunal Electoral del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales solicitaron al INE la asignación de tiempos para 2027. El documento establece que, durante las etapas del proceso, el 70% del tiempo disponible corresponderá al INE y a otras autoridades electorales federales, mientras que el 30% restante se distribuirá en partes iguales entre las autoridades locales que hayan solicitado espacios.

El organismo administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión con cobertura en las entidades donde se celebren elecciones concurrentes. Para las autoridades electorales se dispondrá de 18 minutos diarios durante la precampaña, 24 durante la intercampaña, siete durante las campañas y 48 en el periodo de reflexión y la jornada electoral.

Para Aguascalientes, el INE determinará el escenario específico de cada etapa, tomando en cuenta las fechas de los procesos federal y local, así como el grado de coincidencia entre sus precampañas, intercampañas y campañas. El acuerdo establece que el estado forma parte del bloque tres de entidades para la conclusión de las precampañas, por lo que estas deberán finalizar, a más tardar, el 12 de febrero de 2027.