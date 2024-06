Viene Alejandro Fernández bromista y apapachado

Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -De muy buen humor y una actitud juguetona Alejandro Fernández bromeó en Monterrey sobre que «demandará» a quien lo exhibió en redes sociales en un video en el que se le ve muy entallado su pantalón en un concierto.

«El Potrillo» fue la estrella del Domo Care el viernes y sábado, acompañado de su hijo Alex Fernández, donde interpretó sus éxitos ante un público que no se cansó de aplaudirlo.

A su salida del Domo la madrugada de ayer, después de dos horas y media de show, el cantante bajó el vidrio de la Suburban blanca que lo llevaba a su hotel para conversar con los reporteros que lo esperaban afuera del lugar.

El artista de 53 años fue cuestionado sobre el video que se viralizó por lo entallado que se le veía su pantalón de piel negro en una actuación.

«Ese mismo que traía (el pantalón), lo voy a traer mañana (sábado) para ver si vienen», dijo simpático, «no, no te creas… se me hace que es una violación para mí, de verdad, los voy a demandar a todos… ¿por qué se fijan en eso? Si lo hubiera querido enseñar, lo hubiera sacado», agregó entre risas.

De su nuevo disco Te Llevo en la Sangre, que acaba de lanzar, dijo contento que le está yendo muy bien con el público, y ya prepara su versión Deluxe con nuevas colaboraciones.

«Acaba de salir el disco, va reventando y en diciembre sacamos otro con edición especial con muchas sorpresas, un disco Deluxe».

De este álbum promueve el sencillo «La Tóxica», al estilo corrido tumbado, que grabó con la cantante brasileña Anitta.