Una mujer identificada como Marisol “N” fue detenida por agentes de la Policía de Investigación, señalada por su probable participación en los daños ocasionados a una boutique ubicada al norte de la ciudad de Aguascalientes.

La detención se desprendió de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, que incluyeron labores de seguimiento, análisis de información y la revisión de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del C5i.

El material permitió a los investigadores establecer la posible intervención de una segunda persona en los hechos, por lo que las pesquisas continuaron para determinar su probable participación.

Como resultado de estas diligencias, los agentes investigadores detuvieron a Marisol “N” y la trasladaron ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición de la autoridad encargada de continuar con las indagatorias.

La Fiscalía informó que será durante las próximas horas cuando se defina la situación jurídica de la mujer conforme avancen las diligencias correspondientes.