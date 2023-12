Antonio Baranda y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el asesinato de seis jóvenes en Celaya, Guanajuato, está relacionado con el consumo de drogas y reiteró que en esta entidad se ha incrementado el consumo entre ese sector de la población.

«Estos muchachos que asesinaron en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda, entonces evitar eso y eso pues sólo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho».

Seis estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México fueron asesinados el pasado fin de semana en Celaya, Guanajuato, tras regresar de una fiesta a la que acudieron en Querétaro.

Tres de los estudiantes fueron encontrados sin vida el domingo al interior de un vehículo abandonado en un camino de terracería de la Colonia Primera Fracción de Crespo, a espaldas de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra.

Otros dos estaban tirados; todos presentaban heridas de bala. Un día después se localizó el cuerpo de otro estudiante sobre el mismo camino que conduce a un balneario conocido como «Albercas Don Cruz», ubicado cerca del Libramiento Sur.

El Rector de la ULM, Carlos José Lemus Muñoz Ledo, describió a los estudiantes como jóvenes talentosos que estaban a punto de graduarse, mientras que cientos de personas marcharon el martes por calles de Celaya, Guanajuato, para exigir justicia.

Señaló que el Gobernador de Querétaro abordó el caso con la Secretaria de Seguridad Pública.

«(Los estudiantes) se quedaron en Querétaro, luego se fueron a Villagrán y en algún lugar de esto pasaron, esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando, pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron. Entonces, hay que ver eso a fondo».

Reclaman a AMLO

Javier Mendoza, Alcalde de Celaya, Guanajuato, reprochó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que criminalizara a los seis estudiantes asesinados el fin de semana pasado, al vincularlos con la compra de drogas, pues, aseguró, no hay indicios de ello.

Le pidió al Mandatario asumir responsabilidad en el combate al crimen organizado.

«Es muy triste que haga ese tipo de comentarios (el Presidente), tiene que asumir sus responsabilidades, es un tema de delincuencia organizada, lamentablemente.

«No se vale evadir responsabilidades y que quieran meter cortinas de humo, de ser revictimizantes con estos jóvenes que eran estudiantes, algunos iban ya a terminar su carrera», lamentó.

La aspirante Presidencial panista, Xóchitl Gálvez, también reclamó al Jefe del ejecutivo.

«Es totalmente inaceptable que el Presidente criminalice a seis jóvenes, cuando es responsabilidad del Gobierno garantizarles su seguridad. No me importa, pero esos jóvenes debían haber sido protegidos por el Estado mexicano», planteó.