Propone el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes al Congreso del Estado la creación de una Comisión Estatal de Atención a Víctimas a fin de garantizar que exista un recurso que ayude a la reparación de daños a quienes son objeto de un delito, destacó su coordinadora Violeta Sabás Díaz de León.

La activista comentó que van a comenzar a trabajar con los legisladores que integran la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, dado que en el actual Sistema de Justicia, en muchas ocasiones en que se consiguen sentencias condenatorias por delitos graves, en su mayoría, las víctimas no pueden acceder a ningún recurso como reparación del daño porque si los agresores no tienen dinero o bienes qué confiscar, se quedan sin nada. “No hay nada que les obligue a pagar ni siquiera a veces la multa que se fija por una sentencia condenatoria, mucho menos la fianza, reparación de daños, prácticamente nada, entonces es lo que estamos posicionando como tema”.

Asimismo, dijo que en materia de feminicidios, el OVSGA se ha dado cuenta de que luego de que una mujer es asesinada, los hijos e hijas se quedan en situación de orfandad, lo cual es todo un problema en cuestión de la guardia y custodia de los mismos y generalmente son las abuelas maternas quienes se quedan al cuidado de ellos, pero éstas luego se enfrentan con procedimientos muy extenuantes en los juzgados civiles y legalmente no hay nada que los proteja, de que alguien más quiera quedarse con los hijos, por lo que a través del Observatorio buscan promover en la agenda legislativa, sin salirse de los mismos márgenes del Código Civil de Aguascalientes, que se faciliten los recursos legales para que los abuelos y abuelas que tengan parentesco con los hijos de madres asesinadas, puedan acceder más fácil al mecanismo de Guardia y Custodia.

Subrayó que en días pasados acaban de tener ya un acercamiento con los diputados que integran la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y en las próximas semanas esperan tener una Mesa de Trabajo y ahondar en los temas que se tratarían ahí.