Mauricio Angel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy se conmemoran dos años del fallecimiento de Vicente Fernández, pero su hijo Alejandro Fernández siente al ídolo más cerca que nunca, principalmente antes de cada concierto, y hasta considera que la relación entre ambos se ha fortalecido.

«Siempre está presente para mí. Más allá de que se haya ido de este plano físico, lo siento más en el plano espiritual. Creo que hablo más con él ahora que no está que cuando lo tenía en vida, desgraciadamente.

«Cada que voy a salir al escenario, rezo, hablo con él, le dedico mi concierto, le pido que me acompañe. Siempre está presente. Es una pérdida que nunca te va a dejar de doler, pero queremos tenerlo siempre en el corazón», compartió el intérprete de «Me Dediqué a Perderte» en entrevista.

Tanta inspiración le provoca su padre al «Potrillo» que, de alguna forma, detonó los planes de éste para 2024, con su gira «Amor y Patria», la cual arranca el 23 de febrero en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, Guadalajara.

Con su tour, el cantante llevará por el País casi el mismo concierto que ofreció en la Plaza México en mayo, el cual surgió como una réplica del que hizo su padre en el mismo recinto en 1984.

«En México había estado en la mayoría de los escenarios más importantes que puedan existir, pero no me había presentado en la Plaza México. Ahí fue una presentación icónica de mi padre, creo que fue una de las que lo marcó y lo empezaron a poner como el ídolo que terminó siendo.

«(La suya) fue una noche increíble, llena de emociones. Una de mis hijas, la más chiquita, iba súper bonita, arreglada, y después de la primera canción con la que salí, volteo a verla y parecía payaso, ya tenía toda la pintura corrida, todos estaban llorando. De alguna manera, todos sentíamos la presencia de mi padre ahí», recordó.

Aquella gala fue grabada y Fernández tiene intenciones de transformarla en disco, aunque no descartó la idea de grabar los próximos conciertos de su tour y ensamblarlos todos para aquel plan.

Volverá a la México el 2 de marzo, a la que seguirán fechas el 7 de marzo en Villahermosa; el 9 en Tuxtla Gutiérrez; el 14 en Mexicali; el 16 en Tijuana y el 20 de abril en Pachuca.

‘Renovarte o morir’

Si bien la estrella de 52 años dijo que buscará ofrecer un show similar, tiene la intención de llevar a su gira música nueva, surgida de un disco que ya trabaja junto a los productores Edgar Barrera y Edén Muñoz.

Aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento porque no ha terminado de seleccionar los temas que lo compondrán, pero de momento lleva cerca de 20 canciones grabadas.

«Es renovarte o morir. No soy una persona conformista, me gusta estar tratando de evolucionar y sacar cosas nuevas. Queremos que las canciones y los arreglos sean lo que está sonando ahorita, los lenguajes a la hora de escribir son lenguajes que no se tocaban antes y ahorita se pusieron de moda», adelantó.

Como ejemplo de su intención de refrescarse, el intérprete de «Nube Viajera» señaló su sencillo «Difícil tu Caso», con el que en noviembre alcanzó su séptimo número 1 en la lista Regional Mexican Fairplay de Billboard.

Así como Fernández está inspirado por su padre, él también se sabe un ejemplo para sus hijos, Alex, Camila, Valentina y Emiliano, de cuyas carreras está orgulloso.

«Les interesa mucho mi opinión y me está encantando lo que están haciendo. Ahora que están chiquitos, tienen el permiso para poder explorar en la música y darse a conocer.

«No es lo mismo ahorita con la música mexicana, que aunque está de moda es muy difícil que te toquen a menos que seas una persona consagrada», consideró.

ASÍ LO DIJO

«En mayo me subí al escenario en las mismas condiciones que mi papá. Era de no creerse, estaban pasando las mismas circunstancias (como la lluvia). Queremos que la gente lo siga queriendo como él siempre quiso. Grabó música hasta para el 3000».

Alejandro Fernández, cantante