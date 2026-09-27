Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Stray Kids desató la euforia de 60 mil seguidores en el Estadio GNP durante la primera edición de Straycity, celebración que convirtió el recinto capitalino en una fiesta de K-pop.

Park Jin-young, fundador de JYP Entertainment, inauguró el primero de dos conciertos y destacó la presencia del presidente surcoreano Lee Jae-myung y la primera dama Kim Hye-kyung.

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. ofrecieron un espectáculo acompañado de coreografías, pirotecnia y grandes pantallas. Temas como “Topline”, “Maniac”, “God’s Menu” y “Miroh” encendieron a los STAY, quienes también intercambiaron tarjetas, pulseras y recuerdos.