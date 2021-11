Urge una inmensa inversión para la rehabilitación de calles y avenidas de la ciudad que cada año se ven afectadas durante la temporada lluvias con la aparición de baches, así lo estableció el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Filemón Medina Silva.

Afirmó que desafortunadamente todos los años se padece la problemática de los baches que abundan en toda la ciudad, dado que muchos pavimentos ya están muy afectados sobre todo los que son de concreto asfáltico y que se deterioran muy fácilmente y que con una lluvia se destruyen, por lo que se requiere de una inversión inmensa para realmente rehabilitar las calles y que queden de una manera digna, “porque le echan una capita y al año siguiente otra vez vuelve a pasar lo mismo”.

Destacó que también esto es entendible dada la situación económica que vive el Gobierno Municipal de Aguascalientes, el cual no está recibiendo recursos por parte de la Federación, a pesar de que el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que iba a ayudar para reparar los baches en todo el país y sin embargo, no ha llegado ningún recurso, “entonces es una situación seria porque es una inversión muy grande la que se requiere”.

Afirmó que tan sólo el tercer anillo de circunvalación requiere de un recurso entre 1,500 a 2 mil millones de pesos para que sea rehabilitado en su totalidad y los ayuntamientos andan bajos de presupuesto, aunado a que el 2022 va a ser un año de cambios políticos por lo que es importante que se le dé repuesta a estas necesidades que son muy grandes y no hay recurso para hacerlo.

Por lo anterior, hizo votos por que la diputada federal Tere Jiménez Esquivel haga las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados y pueda gestionar recursos para la reparación del tercer anillo y demás calles que tanto se requieren.

Finalmente, consideró que por lo menos debería empezarse por dar un mantenimiento más correctivo o un reencarpetamiento total a ciertas calles o avenidas de mayor flujo a fin de paliar la problemática de los baches, además de que ya pronto se espera la conclusión del Libramiento Carretero, el cual va a permitir que el flujo del tránsito pesado que va por el tercer anillo se pase por esta nueva vía.