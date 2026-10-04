Viaje virtual por el agua

Más de 8 mil estudiantes y ciudadanos de Aguascalientes tendrán acceso a una experiencia de realidad virtual para conocer el recorrido del agua y comprender el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad, como parte del programa educativo “El Viaje del Agua”, que MIAA desarrollará durante el ciclo escolar 2026-2027.

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes contempla llevar esta estrategia a 100 escuelas de todos los niveles educativos mediante visores de realidad virtual, que permitirán a niñas, niños y jóvenes recorrer de manera inmersiva las distintas etapas relacionadas con el suministro del recurso y reflexionar sobre la importancia de su cuidado.

La iniciativa busca trasladar la enseñanza de la cultura del agua fuera del esquema tradicional del aula y acercarla directamente a las comunidades educativas. Además de la experiencia virtual, el programa contempla evaluaciones digitales antes y después de cada actividad para medir los cambios en el conocimiento y la percepción de los participantes sobre el agua, el servicio que reciben y la adopción de hábitos para su cuidado.

De acuerdo con MIAA, el programa también incluirá capacitaciones dirigidas a servidores públicos y miembros de la comunidad educativa, con lo que la estrategia pretende ampliar su alcance más allá de los estudiantes.