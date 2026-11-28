CDMX.- Katy Perry y Justin Trudeau disfrutaron de una escapada romántica de París a Venecia a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, donde reservaron un vagón privado cuyo costo ronda los 104 mil dólares por noche. Según el Daily Mail, la cantante y el ex primer ministro canadiense se alojaron en L’Observatoire, espacio equipado con dormitorio, comedor, biblioteca, bañera y servicio de mayordomo. Durante el recorrido, disfrutaron de cócteles y juegos de cartas. El viaje forma parte de sus vacaciones por Europa, que incluyeron Barcelona y Milán. La pareja confirmó su relación a finales de 2025 y debutó públicamente en el Festival de Tribeca.