Viajaba en camioneta ajena

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a una persona que conducía una camioneta pick up que contaba con reporte de robo.

Fue durante un recorrido de vigilancia que los elementos municipales detectaron que frente a una tienda de conveniencia que se ubica en la carretera federal número 25, a la altura de la comunidad de Jaltomate, se encontraba estacionada una camioneta Nissan pick up, en color azul, la cual estaba reportada como robada.

Los uniformados procedieron a revisar la unidad de motor y fue en ese momento que llegó una persona de nombre César, de 49 años de edad, mismo que dijo ser el propietario.

Sin embargo, al momento que se le solicitó la documentación que amparara la propiedad, el individuo manifestó que no contaba con los mismos, al tiempo que comenzó a caer en contradicciones.

Una vez que se confirmó que se trataba de la misma camioneta reportada como robada, se procedió a su aseguramiento, mientras que César fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien se encargará de resolver su situación jurídica.