Paco Valenzuela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Si piensas salir de vacaciones esta temporada, sigue estos consejos para minimizar los riesgos de malos momentos y ayudar en tu seguridad y economía.

1. Servicio general

Considera que tu auto puede tener algunos puntos de abandono como lo es la batería o las luces, ya sean las de giro o freno, revísalas con ayuda de alguien si es que tu auto no lo indica directamente. Suelen ser reparaciones rápidas y no muy costosas que aumentan la seguridad al manejar.

Llevar un auto con servicio adecuado te ayudará a reducir los riesgos por bandas y poleas, soportes del motor y advertirte de la vida útil restante de tus frenos. No es difícil saber el estado de estas partes criticas del auto y muchas veces una inspección visual por parte de un experto te podrá ayudar.

2. Revisa los niveles

El uso correcto del anticongelante y llenado de aceite correcto le ayudaran a tu motor a funcionar en óptimas condiciones, tener el deposito de los limpiadores lleno con agua destilada o por lo menos de filtro con media cucharadita de jabón de trastes te ayudará a estar listo para recorrer muchos kilómetros.

3. No olvides las llantas

Revisa el estado de las llantas, la presión de las mismas, su dibujo y que no tengan cuarteaduras. Pon especial atención en que la llanta de refacción se encuentre en buenas condiciones con la herramienta adecuada para un cambio. No olvides llevar el birlo de seguridad.

4. Herramienta

A pesar de que cada vez es menos lo que podemos arreglar en el auto, llevar ciertas herramientas nos puede ayudar. Lleva un medidor de presión de llantas (manómetro), una franela, triángulo o reflectores de emergencia, una linterna, un litro de aceite, un litro de anticongelante, así como una cinta plateada y cables pasa corriente.

5. Combustible

Carga un día antes de salir, de preferencia por la mañana y llena el tanque. Recuerda: premium si es turbo y magna si es normalmente aspirado (a menos que tu auto tenga un factor de compresión mayor a 10.5:1, ya en carretera lejos de ciudades utiliza de preferencia combustible premium sin importar el auto que tengas para optimizar el riesgo de tanques viejos en las gasolineras, pues los premium suelen tener mejor mantenimiento.

Evita conducir con menos de ¼ de combustible, es mejor cargar varias veces y estar preparados ante embotellamientos inesperados o gasolineras cerradas.

6. Seguro

Revisar el seguro de tu auto antes de salir es como revisar tu pasaporte antes de viajar en avión. Confirma además los servicios de asistencia en el camino, por falta de combustible, batería o en incidentes. La mayoría de los seguros no cubren fuera de la red de asfalto, ponte atento si quieres estrenar tu todoterreno.

Guarda un contacto en tu móvil con el número y póliza de tu seguro. Además de llevar de forma física tu licencia de conducir, llevar una foto guardada en tu móvil puede ayudar ante una perdida.

7. Teléfono inteligente

Lleva un cargador y cable adecuado para poder contar con carga adecuada durante todo el recorrido, contar con un plan de datos adecuado y un pin para extraer el sim en caso de que se moje o dañe tu teléfono y fácilmente puedas cambiar al de un familiar.

Descarga mapas sin conexión que te ayudarán a tener acceso a gasolineras, tiendas, poblados y talleres aún sin red telefónica.

Comparte a algún familiar o amigo tu ruta en tiempo real, para que sepan tu ubicación durante el trayecto.

8. Ruta y casetas

Te recomiendo revisar antes el tráfico de la ruta, posibles rutas alternas y el costo que implican los tramos ya que no todos aceptan efectivo, o todas las versiones de tarjetas de peaje. Una búsqueda en internet te puede ayudar a prevenir horarios no adecuados, obras, y estimar el efectivo que debes llevar. Recomiendo llevar aparte de la estimación de mil a dos mil pesos extras por cualquier contra tiempo.

9. Ante el Covid-19

Lleva un expedidor de alcohol en la cabina para limpiar fácilmente las manos o la tarjeta de crédito, o cualquier compra durante el recorrido.

Trata de llevar comida y lunch desde casa para evitar parar en lugares no deseados y si te detienes, busca que sean al aire libre y que cumplan con las normas de sana distancia y uso de cubre bocas obligatorio.

Mi recomendación es quédate en casa, pero si vas a viajar que sea a un lugar controlado sin aglomeraciones de gente y con muchos cuidados. Ninguna precaución ante la situación actual es exagerada o sobra.