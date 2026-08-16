La labor del médico veterinario zootecnista va más allá del cuidado animal: constituye un pilar indispensable para garantizar la salud pública y la seguridad alimentaria en la entidad. Así lo destacó Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), al encabezar la conmemoración anual de este gremio.

Durante el encuentro, Armendáriz García subrayó que, en un estado donde el sector agropecuario tiene un peso relevante, las acciones de prevención sanitaria y atención técnica representan un vínculo directo con la protección de la población.

Ante integrantes del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Aguascalientes, A. C., el funcionario destacó el compromiso social que sustenta cada consulta y cada labor sanitaria.

Por su parte, la presidenta del Colegio, Rocío Consuelo Sierra, llamó a fortalecer la unidad del gremio y a mantener una preparación y actualización profesionales permanentes para responder a las necesidades del sector.

En el marco de la conmemoración, la organización gremial otorgó distinciones a profesionales que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y más de 45 años de trayectoria desde su egreso de la licenciatura. Con ello, reconoció su dedicación continua al servicio de los sectores agropecuario y de salud pública.

La jornada incluyó la entrega de dos galardones especiales:

· Premio al Mérito Gremial: otorgado a Carlos Huerta Ibarra por su liderazgo y sus contribuciones al fortalecimiento organizativo de los veterinarios en la entidad.

· Premio al Mérito Profesional: entregado a Emanuel Hernández Valdivia en reconocimiento a su excelencia técnica, científica y académica, así como a su vocación de servicio.

Con esta conmemoración, el Gobierno del Estado y el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Aguascalientes refrendaron el papel fundamental de esta profesión en el desarrollo económico y la protección de las familias de la entidad.