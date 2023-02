Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alegando que «en Nuevo León no hay agua», el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer que la armadora de autos eléctricos Tesla se ubique en el Estado y planteó que la Gigaplanta se instale cerca del AIFA o en el sureste del País.

Sin embargo, especialistas señalaron que los procesos de la empresa de Elon Musk requieren de poca agua, menos del 0.3 por ciento del consumo anual del área metropolitana de Monterrey, y se trata de líquido tratado, que no usa fuentes potables.

Advirtieron que la zona de Hidalgo y el Estado de México donde está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra de AMLO, tampoco cuenta con disponibilidad de agua y tiene más población que Nuevo León.

Asimismo, el sureste no ofrecería la infraestructura ni el personal calificado para una Gigafactory de Tesla.

En su mañanera, cuestionado sobre las versiones de que ubican a Tesla en Nuevo León, López Obrador afirmó que el lugar de la Gigaplanta todavía no es una decisión tomada y que hablará con los directivos de Musk para definirlo.

Durante 17 minutos, el Mandatario alegó que Nuevo León tiene problemas de agua. «Uno de los Estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León».

No obstante, la Gigafactory, que llegaría a Santa Catarina, requeriría sólo el equivalente a pequeñísima fracción del agua que consume en la zona metropolitana de Monterrey.

Por ejemplo, la planta de Berlín requiere unos 1.4 millones de metros cúbicos de agua al año. Pero produce baterías y transmisiones, y ensambla la SUV Modelo Y, lo que significa que son tres plantas.

Todavía no se conocen las dimensiones de la planta proyectada para Nuevo León, pero sería más pequeña y consumiría menos agua.

Con información de Antonio Baranda y Silvia Olvera