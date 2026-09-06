El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza verificaciones domiciliarias para corroborar que la dirección fiscal registrada por los contribuyentes corresponda al lugar donde desarrollan sus actividades económicas o conservan su contabilidad, informó el administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente, Román Villavicencio García.

Explicó que este procedimiento forma parte de las facultades de la autoridad fiscal y tiene carácter preventivo, por lo que los contribuyentes pueden regularizar su situación antes de que, en los casos correspondientes, se inicien procedimientos de cobro conforme a la legislación fiscal.

Villavicencio García señaló que las personas que reciben una visita deben verificar la identidad del personal que acude al domicilio, debido a que se han registrado casos de particulares que se hacen pasar por trabajadores del SAT para solicitar dinero.

El personal autorizado debe presentar un oficio de la institución, su gafete y el documento de habilitación correspondiente. Además, el visitador debe proporcionar al contribuyente la dirección electrónica oficial en la que podrá comprobar, en ese momento, que su nombre aparece en la lista de personas habilitadas para realizar este tipo de actos administrativos.

La autoridad fiscal recomienda a los contribuyentes no entregar dinero a los visitadores y comprobar directamente que el procedimiento sea realizado por personal debidamente acreditado.

Las verificaciones buscan confirmar la información registrada ante el SAT y, en caso de detectar inconsistencias, permitir que el contribuyente regularice su situación conforme a las disposiciones fiscales vigentes.