El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, destacó que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) inició sus operaciones sin contratiempos, a pesar de las declaraciones de Veolia. Reiteró que la prestación del servicio ya no está bajo la responsabilidad de la concesionaria, la cual sólo conserva la facultad de cobrar a los ciudadanos con deudas pendientes.

Cuando se le preguntó si esta transición podría considerarse un acto de desacato, el alcalde afirmó que no, argumentando que el mandato del cuarto juez civil de la Ciudad de México estableció que MIAA no debía operar la concesión, lo cual nunca sucedió, ya que el contrato expiró a las 0:00 horas del sábado. Por lo tanto, según el presidente municipal, no se está quebrantando el estado de derecho. «No hay ningún desacato; nosotros respetamos el estado de derecho y, por supuesto, se ha garantizado la continuidad del fideicomiso para que Veolia pueda continuar cobrando las deudas pendientes», explicó.

Desde ayer, la operación del sistema de agua, drenaje y saneamiento está en manos de MIAA, y se espera que el servicio mejore con el tiempo.

En cuanto a las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura del sistema de agua, Montañez mencionó que se están realizando esfuerzos para detectar y reparar daños en la red, especialmente en las zonas más antiguas de la ciudad. Comentó que la gobernadora Tere Jiménez se comprometió a proporcionar recursos para respaldar estos esfuerzos.

Finalmente, el alcalde enfatizó la importancia del diálogo para abordar los problemas de los cobros excesivos y las deudas pendientes con Veolia. Se espera que las mesas de negociación se ocupen de estos temas.