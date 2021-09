Mauricio Romero Lara, director adjunto de Veolia Aguascalientes, informó que en coordinacion con el IEA, la Conagua, el Inagua y la CCAPAMA se continúa trabajando para garantizar el suministro permanente de agua potable en cada una de las instituciones educativas de la capital, y se recomienda a los planteles estar atentos a la presencia de fugas internas en cisternas y aljibes.

Agregó que los rondines y los operativos coordinados se mantendrán para que los depósitos de agua estén libres de agentes contaminantes como hojas, insectos y animales, ya que el suministro que se ofrece se hace a través de la red municipal que garantiza la calidad del agua.

Asimismo, comentó que las escuelas deben tener el cuidado de que las llaves de paso estén abiertas y de este modo el vital líquido llegue a las diversas instalaciones como los sanitarios, ya que en su momento se recibieron muchos reportes que no contaban con este recurso, pero solo bastó con revisar este aspecto.

También se tuvieron reportes de azolves debido a que la gente, restaurantes o taquerías continúan vertiendo grasas, aceites y basura directamente en los almacenamientos, lo que ha ocasionado taponamientos en la red de alcantarillado, en perjuicio de las escuelas.

Mauricio Romero detalló que la ciudadanía lanza químicos a la red y es fundamental que no se haga por parte de toda la población de Aguascalientes para no afectar la calidad del agua potable en el municipio capital.

Agregó que para el cumplimiento de la calidad del agua se deben acatar las normas oficiales mexicanas 127, 179 y 230, para el uso y consumo del vital líquido.

Con el regreso a clases, la coordinación con el IEA es permanente para garantizar la calidad del agua y que todas las escuelas cuenten con el vital líquido a través de la red municipal, junto con todas las instancias federal, estatal y municipal para desplegar una estrategia que se ha estado trabajando desde hace semanas atrás.

Por último, el director adjunto de Veolia señaló que en las siguientes semanas habrá un trabajo intensivo de rehabilitación general en la red de alcantarillado y drenaje del municipio de Aguascalientes.