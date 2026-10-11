Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- El actor Joe Manganiello reveló detalles de su matrimonio con Sofía Vergara en sus memorias Bloodlines, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de octubre. Según extractos difundidos por People, el intérprete aseguró que sus problemas de salud deterioraron la relación y provocaron un distanciamiento emocional.

Manganiello relató que una enfermedad presuntamente autoinmune, que requirió varias cirugías, afectó su bienestar físico y psicológico. Durante ese periodo enfrentó pensamientos suicidas y encontró apoyo emocional en su perrita Bubbles, cuyo cuidado le devolvió un sentido de propósito.

También contradijo las declaraciones de Vergara sobre su separación. Mientras la actriz sostuvo que sus diferencias respecto a tener hijos fueron determinantes, Manganiello afirmó que había renunciado a la paternidad debido a su enfermedad.

Tras difundirse estos fragmentos, Manolo González Vergara, hijo de la colombiana, publicó mensajes en Instagram sobre las conductas narcisistas, que posteriormente fueron compartidos por su madre, aunque ninguno mencionó directamente al actor.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2015, anunció su separación en julio de 2023 y formalizó su divorcio en febrero de 2024.

Actualmente, Manganiello asegura encontrarse recuperado, sin síntomas y sin necesidad de medicamentos, después de varios años de complicaciones médicas.