A sanciones que van de los 500 hasta los 9 millones de pesos se pueden hacer acreedores aquellos negocios y establecimientos comerciales que no respeten promociones o hagan ventas engañosas en contra de los consumidores durante el Buen Fin 2021, advirtió la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La dependencia federal informó que todo se encuentra listo para el operativo que habrá de llevar a cabo del 10 al 16 de noviembre en que abarca el Buen Fin en su onceava edición, donde el personal estará activo de las 9 de la mañana a las 9 de la noche y para lo cual tendrán un Módulo Fijo con una persona que atienda de manera directa las quejas en alguna de las tiendas en el Centro Comercial Altaria, así como en Plaza Espacio, en tanto que el personal de la delegación atenderá de manera directa en el Centro Comercial Plaza Patria así como en Villasunción, además de tener brigadas itinerantes para poder desahogar cualquier problema que se pueda presentar con los proveedores.

La Profeco llamó a los consumidores a verificar que los precios exhibidos sean correctos y haya un respeto de los mismos al momento de comprar, los cuales incluyan montos totales a pagar incluyendo impuestos y otros cargos aplicables; que soliciten la entrega de la factura, recibo o algún comprobante de la compra para hacer válida la garantía; y que haya información clara que no induzca al error o confusión al momento de comprar.

En cuanto a la garantía de los productos, es importante que se den hasta 90 días de acuerdo con lo que marca la Ley Federal del Consumidor; y que no se niegue o condicione la venta de algún producto o servicio en existencia.

Y en el caso de las compras por internet, llamó a hacer uso de páginas con URL verificado, cuidar el uso de las tarjetas de crédito y débito, y utilizar preferentemente una computadora en casa y evitar el uso de cafés internet, además de desconfiar de correos con promociones que puedan ser sospechosas.

Resaltó que su función es más de conciliación entre los proveedores con los consumidores para llegar a un punto medio y solucionar los conflictos de manera inmediata, sin embargo, aquellos establecimientos que incumplan con promociones y no respeten los precios publicados, pueden hacerse acreedores a una sanción económica que puede ir desde 500 hasta 9 millones de pesos, además de una suspensión e inmovilización de la venta del producto.

Los consumidores pueden comunicarse a los teléfonos de la delegación al 449 919 29 69 y 449 915 10 82, donde habrá personal atendiendo las llamadas de las quejas que pudieran suscitarse.