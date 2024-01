A las cuatro de la mañana, más o menos, estaba de pie, viendo una repetición de cualquier cosa en la televisión. Detrás de la ventana llegaban los ecos: algún jolgorio no tan lejano; de los estallidos de los petardos que estaba lanzando algún retardado; los ladridos de los perros del vecindario, alterados por los estallidos de antes.

Supuse que los juerguistas estarían, en el mejor de los casos, volviendo a sus casas. Lo suponía porque yo tenía guardado desde el mediodía, sin ánimos ni de asomarme al patio.

¿Qué fue del juerguista legendario que fui, ya hace tiempo? Vaya usted a saber.

Bajé por agua a la cocina y allí estaban los restos de la jarana, la que no fue. Un plato con los restos del pollo –insípido– que me zampé, de mala gana, una lata de gaseosa, el bol con lo que dejé de la ensalada de col, y una botella de tequila blanco, casi entera… Yo creo que bebí tres caballitos a lo sumo, cuando decidí que por mí parte ya se podían ir mucho a paseo: las uvas (que nunca compré), la cosa esa de estar en vela hasta las tantas horas y cualquier forma de celebración por el año nuevo.

Bien visto, se trata del festejo más arbitrario del mundo. Cada día, los 365 días del año, la Tierra completa una vuelta completa alrededor del sol, de tal manera que podríamos celebrar en febrero, como los chinos, o en octubre, como harán los judíos… O el 20 de marzo o el 14 de septiembre.

Meditaciones memas de un insomne. Y es que luego está la cosa esa de enero. Como es sabido, o como debería serlo (casi siempre escribo del asunto), yo he sido de toda la vida muy contrario a que exista ese mes, consagrado al doble cara de Janus, dios pagano ya muy descontinuado. Que ese mes de marras, luego, de pie al llanto y al crujir de dientes, con el pago de prediales, derechos vehiculares, cuando la gente –lo que no fue mi caso; ni manera de–, acaba de gastarse lo que tiene y lo que no, ya da pie a alguna iniciativa para abolirlo de los calendarios y pasar directamente del último de diciembre al primero de febrero; o ya puestos, directamente a marzo, ya con el calorcito incluido.

Mientras el retardado seguía lanzando cohetones y los perros ladrando, apagué luces, televisor y logré conciliar un sueño ligero que casi me duró hasta las ocho de la mañana.

Como el club donde me ejercito abría hasta las 10, me entretuve viendo tragedias en el telediario matutino (terremoto en Japón, bombardeos en Gaza, guerra en ucrania, el ominoso inicio de nuestro año electoral…), para salir unos minutos antes de las diez para irme a ejercitar.

Calles desiertas, negocios cerrados: lo de todos los años. Por fortuna no me tocó ver en el recorrido lo de otras veces: postes derribados, restos de faros de coches estrellados y esas cosas.

Al salir del gimnasio y ya duchado, la ciudad estaba un poco más animada, aunque no mucho. Busqué, en el trayecto, algún changarro de comida abierto, para traer a casa; fue inútil, salvo las tiendas de siempre y una farmacia, todo estaba con las cortinas bajadas y los candados echados. Acabé comiendo quesadillas.

En el camino me crucé con un templo que lucía abarrotado. Recordé que los fieles también acompañan el ritual con celebraciones de agradecimiento. Se trata, creo recordar, de agradecer los bienes del año concluido y pedir por su continuación en el año que comienza. Algo así.

Ya pasado ese tramo, mientras me acercaba a casa por otra avenida casi vacía, me pregunté si no sería prudente, o hasta necesario –es mi caso–, poner también una ventanilla de reclamaciones.

Abur.

