El mercado automotor de Aguascalientes registró un crecimiento acumulado de 20.4% en la compra de vehículos ligeros nuevos durante el periodo de enero a julio de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior, informó Jorge Oswaldo Rizo Campos, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en la entidad.

De acuerdo con cifras de la consultora Urban Science, elaboradas para la AMDA, durante los primeros siete meses del año se comercializaron en el estado 17 mil 147 unidades nuevas, lo que representa un incremento de 2 mil 902 vehículos respecto de los 14 mil 245 vendidos en el mismo periodo de 2025. La demanda de los consumidores en Aguascalientes se concentró principalmente en los segmentos de vehículos de usos múltiples, camiones ligeros, automóviles compactos y subcompactos, categorías que representan una parte importante de las operaciones realizadas por las agencias distribuidoras establecidas en el estado.

El volumen acumulado de ventas registrado aquí representa 2% de las 843 mil 656 unidades ligeras nuevas comercializadas en el país de enero a julio de 2026. Con este resultado, el estado se ubicó en la posición 17 del ranking nacional de ventas de vehículos ligeros. El comportamiento del mercado durante julio también mostró un incremento respecto del mismo mes del año anterior. En ese periodo se registraron 2 mil 632 adquisiciones de vehículos ligeros nuevos en Aguascalientes, frente a las mil 949 unidades comercializadas en julio de 2025.

La diferencia representa 683 vehículos adicionales y equivale a un crecimiento mensual de 35.0%, superior al avance acumulado observado en los primeros siete meses del año. Entre las marcas con mayor presencia en el mercado automotor de Aguascalientes se encuentran Nissan, Renault, General Motors, Ford, Volkswagen, Kia, Toyota, Mazda, Stellantis, Hyundai, Mitsubishi y Honda, entre otras.