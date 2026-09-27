La venta de pan en las calles a través de triciclos, bicicletas o camionetas con sonorización es un modelo de negocio totalmente válido e inclusivo, siempre y cuando los vendedores cumplan con las medidas reglamentarias, consideró el presidente del Grupo de Industriales Panificadores de Aguascalientes (Gipan), César Salado.

El dirigente empresarial destacó que diversos socios de la cámara han incursionado con éxito en este tipo de distribución móvil con audio o perifoneo tradicional. Sin embargo, advirtió que el problema radica en quienes comercian de manera irregular, lo cual representa no sólo una competencia desleal para los comercios establecidos, sino también un riesgo para la salud de la población por el consumo de productos de dudosa procedencia.

Salado estimó que entre un 20% y un 30% de los comerciantes de pan en el Estado operan actualmente en la informalidad, mientras que la organización gremial tiene un registro aproximado de 600 panaderías formales en Aguascalientes.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a consumir en negocios identificables y preguntar por la ubicación de los establecimientos de procedencia. Al mismo tiempo, invitó a quienes operan en la informalidad a buscar acompañamiento y apoyo de la organización para acceder a los beneficios de la operación formal.

“Es más el beneficio de ser formales que de no serlo; a veces se piensa en ahorrar un gasto, pero en realidad se pierden clientes que buscan un punto fijo a dónde acudir a comprar”, enfatizó.

Subrayó la importancia de que cualquier negocio dedicado a la venta de pan cuente con sus licencias de funcionamiento e implemente los protocolos de higiene correspondientes.

En contraste, dijo que hasta el momento no se tiene conocimiento de panaderías que hayan pasado de establecimientos formales a negocios informales, ya que se mantiene el mismo número de socios afiliados.