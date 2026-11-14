Un Chevrolet Corvette modelo 2015, color blanco, vendido en 950 mil pesos, terminó por meter en problemas legales a Sergio “N”, quien fue vinculado a proceso por fraude, luego de que se descubriera que el automóvil tenía reporte de robo en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, entre junio y julio de 2025 el acusado ofreció el deportivo a la víctima, asegurándole que todos sus documentos estaban en regla y que la unidad se encontraba registrada a nombre de un conocido en Chihuahua.

El 22 de julio, tras revisar el vehículo y recibir documentación, incluida una impresión del REPUVE, el comprador entregó los 950 mil pesos en efectivo y firmó el contrato de compraventa.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2026, durante una revisión policial, salió a relucir que el Corvette tenía reporte de robo vigente en Texas. Una inspección especializada permitió establecer que el número de serie original había sido sustituido por otro.

Tras la denuncia del afectado, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Sergio “N” mediante una orden de aprehensión en el fraccionamiento Olivares Santana.

Un juez de Control determinó vincularlo a proceso por fraude, aunque enfrentará el procedimiento en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen presentarse cada 15 días ante la autoridad, depositar una garantía económica y mantenerse alejado de la víctima y los testigos.