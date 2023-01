Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A partir del próximo 15 de enero no habrá más cigarros a la vista en las tiendas; para elegir sólo se podrá revisar una lista en hojas tamaño carta con el nombre de la marca y el precio, sin logotipos ni otros elementos visuales.

La reforma del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que fue publicada el pasado 16 de diciembre y entrará en vigor en dos semanas, prohíbe la exhibición directa o indirecta de cigarros en los puntos.

Establece que la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual.

Para el cumplimiento de esas disposiciones, la Secretaria de Salud publicará un acuerdo por el que se dan a conocer las características con las que deberá contar la lista textual.

«Deberá ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco tamaño carta, en orientación horizontal, contar con una dimensión total de 27.9 centímetros de largo por 21.59 centímetros de ancho», detalla el proyecto, bajo revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

«Deberá ser estampada en formato de altas y bajas, tipografía Arial tamaño 12, en color negro sin interlineado, alineación a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, imágenes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco».

Philip Morris México cuestionó el acuerdo al señalar que impide a los consumidores contar con información clara para elegir.

«La Ssa establece lineamientos que prácticamente buscan eliminar la comunicación de precio y marca de los productos de tabaco, como si dicha comunicación también fuera ‘publicitaria'», señala en un comentario al proyecto dirigido a la Conamer.

«La imposibilidad de comunicar clara y efectivamente el precio y marca de un producto puede afectar el derecho fundamental a la libertad de comercio, pues si bien, no se impide del todo la actividad empresarial, sí limita muy gravemente su desempeño impactando directamente a trabajadores y productores de una industria que, volvemos a recalcar, es completamente lícita».

Además, reprochó, existen en el mercado otros productos lícitos con efectos nocivos para la salud a los que no se aplican restricciones para su exhibición.