Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A los peruanos también les quieren dar el avión.

Ahora el Mandatario de Perú, Pedro Castillo, anunció la venta del avión presidencial como medida de austeridad y destinará el dinero a salud y educación.

«Venderemos el avión presidencial y recursos que serán utilizados en la salud y educación», dijo Castillo en su informe por los primeros 100 días de Gobierno.

Castillo es un maestro rural que fue líder sindical y es un político de izquierda.

El peruano informó además que ningún funcionario viajará en primera clase. «En un Gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como un ciudadano de a pie», expresó.

El avión presidencial es un Boeing 737-528 con matrícula FAP-356 operado por la Fuerza Aérea del Perú con capacidad para 70 pasajeros.

No es la primera vez que un Presidente peruano trata de vender este avión: en 2007, Alan García fracasó en dos ocasiones cuando convocó a subastas públicas a las que no se presentó ningún postor.

El avión presidencial peruano fue comprado por 27.6 millones en 1995 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Desde mayo del 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció la venta del avión Presidencial como medida de austeridad, pero no han surgido compradores.