CDMX.- Angelina Jolie vendió su mansión ubicada en Los Feliz, California, por 24.7 millones de dólares, equivalentes a unos 437 millones de pesos, como parte de sus planes para iniciar una nueva etapa ahora que sus hijos han alcanzado la mayoría de edad y comienzan a independizarse.

La actriz había adquirido la propiedad en 2017 por aproximadamente 24.5 millones de dólares, después de separarse de Brad Pitt. La vivienda permaneció alrededor de cinco meses en el mercado, inicialmente con un precio cercano a los 30 millones de dólares.

Construida en 1913 y anteriormente propiedad del director Cecil B. DeMille, la residencia tiene una superficie de mil 22 metros cuadrados, seis habitaciones y 10 baños. Cuenta además con biblioteca, cocina de estilo rústico, sala de té, bodega, gimnasio, lavandería, piscina y amplios jardines. Desde la propiedad pueden apreciarse las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith.

La venta coincide con los planes de Jolie de abandonar California, aunque todavía no habría definido su próximo lugar de residencia. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la actriz mantendrá actividades profesionales en diferentes partes del mundo y pasará temporadas en Camboya, donde posee otra residencia.

Jolie había señalado anteriormente que permanecía en California principalmente por circunstancias relacionadas con su divorcio y que contemplaba mudarse cuando sus hijos fueran mayores. La actriz es madre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.