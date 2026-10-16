CDMX- Halle Berry puso a la venta su mansión en Sunset Strip, Los Ángeles, por 11 millones 995 mil dólares, mientras enfrenta una disputa legal con su exmarido, Olivier Martínez, por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años.

Según TMZ, la propiedad salió al mercado a principios de octubre, después de que Martínez solicitara una orden de restricción temporal contra la actriz por presunto abuso infantil y pidiera la custodia principal del adolescente.

Construida en 1926, la residencia cuenta con 550 metros cuadrados, cinco habitaciones, seis baños, gimnasio, piscina, spa, sala de masajes y amplios espacios exteriores. También incluye una casa para huéspedes y un estudio independiente.

La propiedad fue escenario de una pelea entre Martínez y Gabriel Aubry, expareja de Berry, durante el Día de Acción de Gracias de 2012.

En el conflicto judicial, Martínez acusa a Berry de haber agredido físicamente a Maceo, señalamientos que ella rechaza.

Nahla Aubry, hija mayor de la actriz, presentó una declaración en defensa de su madre, asegurando que nunca presenció agresiones contra su hermano.

Por su parte, Martínez cuestionó la relevancia de ese testimonio. Un juez autorizó que Maceo declare en una próxima audiencia, exclusivamente sobre la solicitud de restricción.