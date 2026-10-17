Omar Fares Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- En un encuentro que terminaron con 10 hombres, los Rojinegros del Atlas derrotaron 2-0 al Necaxa para llegar al subliderato, con 21 puntos.

Atlas, fiel a su esencia, sufrió para ganar y obtuvo una angustiosa victoria de 2-0 ante el Necaxa.

En su visita al Estadio Victoria, Atlas parecía tener el escenario ideal para vencer con más facilidad al Necaxa, pero se complicó con la expulsión de Milton Valenzuela para lograr un triunfo dramático para llegar al subliderato general con 21 puntos.

Al minuto 5, Atlas se encontró con el gol frente a un endeble Necaxa que se vio sorprendido con un centro al área, que primero rebanó Florian Monzón y después lo cerró Ryan Mmaee con una barrida para empujar al fondo.

Sin embargo, la abanderada Enedina Carrillo marcó fuera de lugar, lo cual fue revisado en el VAR, y tras unos segundos de suspenso la anotación se dio por válida.

Al igual que en el Clásico Tapatío, lejos de beneficiarle al Atlas ponerse adelante en el marcador, le provocó bajar la intensidad.

Atlas mantuvo la posesión del balón, pero dejó de llegar con solamente algunas insinuaciones de aproximaciones de Kevin Zenón, Luís Esteves y Ryan Mmaee.

Para la segunda parte, contrario a sus hábitos, Crespo no hizo cambios, lo que generó un Atlas conforme con aguantar atrás el ímpetu del Necaxa que salió determinado al empate.

Hasta el 64′, Kevin Zenón apareció con una genialidad al tocar por arriba al arquero.

Atlas parecía mejorar, pero al 66′ de nuevo los Rojinegros se complicaron por una barrida fuerte de Milton Valenzuela sobre Emilio Rodríguez que, tras revisarla en el VAR, el árbitro Víctor Cáceres consideró que ameritaba la tarjeta roja para dejar a los Zorros con 10 elementos.

Si Crespo había dado la indicación de resistir, la expulsión de Valenzuela reafirmó su orden de ir todos a la trinchera.

A Crespo no le quedó más opción que hacer cambios defensivos para defender con rabia su ventaja y aguantar hasta el final.

Atlas cerró con drama y en un tiro de esquina al 90′, en el que hubo una serie de rebotes con tiro al travesaño, un intento de chilena para finalizar con un remate de Manuel Capasso para el 2-0 definitivo.

Con tal motivación, Atlas recibirá el miércoles al América en el Estadio Jalisco.