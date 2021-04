Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Dar prioridad a la vacunación contra Covid-19 a maestros incluso en estados en semáforo verde, responde a una decisión más electoral que epidemiológica, consideró Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Institute for Global Health Sciences (UCSF).

“Obviamente se está buscando por este medio ganar votos y eso no responde a una necesidad epidemiológica. Es muy preocupante el uso electorero de la vacunación en México”, alertó Sepúlveda, uno de los autores del estudio La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso, elaborado por este instituto.

Para el especialista, resulta inexplicable que aún no se hayan vacunado a trabajadores de la salud del sector privado, lo cual no sólo es falta de equidad, sino un error epidemiológico, porque este personal está en mayor riesgo de adquirir la infección y transmitirla a otras personas.

“En todo el mundo se ha privilegiado la vacunación para los trabajadores de la salud. Además, es una recomendación de la OMS no hacer distingos entre sector público y privado de la salud para vacunar a sus trabajadores”, estimó.

Consideró que es fundamental seguir las pautas y recomendaciones internacionales, pero incluso, dijo, la propia Secretaría de Salud tiene un documento con las recomendaciones de política pública de vacunación al que debería adherirse.

Sobre el análisis del Institute for Global Health Sciences de la Universidad de California, que reprueba el manejo de la pandemia en México, explica que se realizó por invitación del panel independiente de la OMS.

“No es un documento político sino académico que tiene una base científica y documentada en evidencia. Tiene la mejor intención de proponer ideas y contribuir al manejo de una terrible epidemia que ha afectado a México y a muchos otros países en el mundo; que ha tenido particular saña en el hemisferio occidental, desde Estados Unidos hasta Argentina y también en países europeos”, indicó.

Consideró que el documento, que ya ha sido enviado a las autoridades sanitarias del País, puede servir para abrir al debate y la discusión de ideas para llegar a soluciones.

En dicho análisis se reporta, por ejemplo, que más de la mitad de las muertes por Covid-19 han ocurrido en personas menores de 65 años contra 19 por ciento en Estados Unidos.

“Si bien no es culpa de nadie, no era tampoco inevitable el haber tenido el desastre que tuvimos en México. Miles de estas muertes eran evitables”, lamentó Sepúlveda.

Para el experto, la mortalidad ha sido altísima por las graves deficiencias de política pública de comunicación y la falla en el manejo sanitario.

“Creo que aún es tiempo de corregir, aunque el daño ya está, en su mayoría hecho; todavía tendremos lamentablemente en todo 2021una pandemia prolongada y todavía se pueden hacer intervenciones y políticas públicas que logren reducir cadenas de transmisión y evitar la altísima morbimortalidad, concluyó.