Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La evidencia científica establece que después de cinco a seis meses todavía más del 90 por ciento de las personas con la primera dosis de vacuna contra Covid-19 cuenta con una respuesta inmunológica correcta, por lo que la población mexicana que al 30 de abril había cumplido 35 días sin la segunda aplicación de Sinovac no se verá afectada.

La Secretaría de Salud informó ayer que hay un un retraso en la entrega de un millón 500 mil dosis por parte del laboratorio Sinovac, por lo no fue posible suministrar la segunda dosis en el intervalo estipulado para completar el esquema de vacunación.

A partir del 30 de abril, 385 mil personas cumplieron 35 días de haber recibido la primera dosis, y 600 mil más durante la primera semana de mayo, detalló Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud.

“Evidentemente no queremos que pase más tiempo; que no sean meses entre que se aplica la primera y la segunda dosis. Lo que podemos decir con toda tranquilidad es que no se verá afectada la efectividad de la primera dosis si se prolonga un poco la aplicación de la segunda” indicó en conferencia.

Dijo que hay pláticas con el laboratorio para que a la brevedad se entreguen y liberen los biológicos, y se espera que las semanas siguientes se restablezca el abasto.

“Estamos también esperando que el Grupo Técnico Asesor de Vacunas pueda analizar la distinta evidencia científica que se está generando, para que puedan emitir recomendaciones específicas”.

Asimismo, indicó que no existe un argumento específico sobre el retraso de los embarques de la vacuna Sputnik, por lo que la diplomacia mexicana está en pláticas con el Gobierno ruso para saber las razones y las formas sobre cómo se va a recuperar el calendario de entregas.

El Gobierno anunció que a finales de marzo llegarían 7.4 millones de vacunas Sputnik y a la fecha sólo han llegado 1.9 millones.