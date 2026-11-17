Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un grupo de académicos, investigadores, abogados y especialistas en materia electoral advirtió que los ataques y descalificaciones contra el ex presidente del INE Lorenzo Córdova ponen en riesgo la confianza ciudadana en el organismo, al considerar que también afectan el reconocimiento a la autonomía y credibilidad de la institución.

A través de un pronunciamiento titulado «Defensa del INE», firmantes como los ex presidentes del entonces IFE José Woldenberg, Leonardo Valdés Zurita y María Marván Laborde, además del Ministro en retiro, Javier Láynez, y el constitucionalista, Diego Valdés, expresaron su solidaridad con Córdova ante las acusaciones de la Presidenta Sheinbaum, legisladores y líderes de Morena.

Señalaron en el documento que es preocupante que desde posiciones de poder se difundan acusaciones sobre presuntas irregularidades atribuidas al ex consejero, sin que, según sostuvieron, exista evidencia que los respalde, mientras que existen señalamientos graves que involucran a otros actores, a los que las autoridades deberían investigar.

Sin embargo, enfatizaron, las críticas vertidas contra Córdova están intentando servir de distractor.

«Estas imputaciones no contribuyen al esclarecimiento de los hechos y desvían la atención de los asuntos que verdaderamente ameritan ser investigados», resaltaron.

Los especialistas advirtieron que los cuestionamientos no se han limitado a Córdova, sino que han alcanzado a quienes han encabezado el antes Instituto Federal Electoral (IFE), lo que, señalaron, compromete la confianza en una institución fundamental para la democracia mexicana.

«Al desacreditar de manera general a quienes han encabezado el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), se compromete la confianza en una institución fundamental para la democracia mexicana», indicaron.

Recordaron que el organismo electoral es resultado de décadas de esfuerzos colectivos para garantizar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto, además de permitir alternancias que reflejan la pluralidad del País.

Por ello, hicieron un llamado a la Presidenta, Gobernadores, senadores y diputados para detener las descalificaciones que, a su juicio, menoscaban al INE.

Asimismo, señalaron que la autonomía, capacidad técnica y credibilidad constituyen un patrimonio democrático que debe preservarse.

En tanto, reiteraron su apoyo a Lorenzo Córdova y a su derecho a participar en el debate público sin intimidaciones.

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Lorenzo Córdova fue quien impulsó la carrera de Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del INE señalada por presunta corrupción.

Por su parte, Morena impulsó la creación de una comisión para investigar las elecciones de 2006, en las que el ex Presidente Vicente Fox ganó por 0.56 puntos a Andrés Manuel López Obrador.

Legisladores del oficialismo han insistido en desvincularse de Taddei, mientras presionan para que se auditen periodos pasados en el INE, como el de Córdova, mientras siguen sin alcanzar un acuerdo en la Cámara de Diputados para renovar la actual presidencia provisional del INE.