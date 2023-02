Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México lleva al menos una década de retraso en sistemas de seguridad vehicular, advirtió Daniel Cano, especialista del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

Indicó que 2022 fue el año más crítico en materia de siniestros viales en el País, pues cerró con cerca de 40 muertes por día, y un número de lesionados superior en 28 por ciento al de 2021.

De acuerdo con un análisis realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuso, de implementarse tan sólo tres dispositivos de seguridad vehicular -frenos ABS, control electrónico de estabilidad y estándar de protección a peatones- podrían salvarse 6 mil 700 vidas al año.

Y los costos de incorporación de los sistemas de seguridad básicos, remarcó, son marginales con respecto del precio de venta de las unidades.

«Medidas más rigurosas para el mercado interno no afectan en ningún momento el nivel de inversiones, toda vez que más del 80 por ciento de todo lo que se produce en el País es para los mercados de exportación, donde la normatividad es sumamente estricta», apuntó al participar en un foro sobre seguridad vehicular.

Por su parte, David Ward, director de la organización Towards Cero Foundation, advirtió que, con base en los resultados de los distintos programas de evaluación de vehículos nuevos (NCAP, por sus siglas en ingles), las regulaciones de producción de vehículos no se aplican de manera uniforme en todas las regiones.

«Cada vez que producimos un vehículo que está por debajo del estándar global, perdemos una oportunidad que representa un riesgo bastante significativo para la seguridad general», indicó.

México es, junto con Indonesia, señaló, el País miembro del G20 que cumple con menos de las recomendaciones de seguridad vehicular de la ONU.