Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a la aguda caída de la economía por la pandemia del Covid-19, el sistema financiero mexicano ha logrado mantenerse fuerte y sólido durante la crisis, destacó la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

Los bancos estaban fuertes previo a la pandemia, pero ayudaron factores como el que las familias consumieran menos, ahorraran más, demandaran menos crédito, y que las empresas no estuvieran sobreendeudadas.

El sistema financiero se basa en un marco regulatorio adecuado y en las buenas prácticas operativas por parte de los bancos al prestar a deudores que tienen capacidad de pago adecuada, explicó Fundef.

El documento «¿Por qué el sistema financiero de México se mantuvo sólido durante la crisis del Covid-19», sostiene que el financiamiento interno al sector privado del País, en monto y en porcentaje del PIB, revela que su nivel y estructura son adecuados y tienen una diversificación razonable entre los segmentos.

A finales de 2020, países desarrollados como Estados Unidos tenían 216 por ciento del PIB en deuda al sector privado; Japón el 176 por ciento, y Corea del Sur el 165 por ciento.

Mientras que los países en desarrollo como Chile tenían el 124 por ciento del PIB; Turquía el 75 por ciento; Brasil 70 por ciento, y China el 182 por ciento, así que el sector privado de México no se encuentra sobreendeudado, pues la proporción es de 40 por ciento, refirió.

Por otro lado, la carga financiera del crédito al consumo fue menor en 2020, al igual que en el caso de empresas, aunque el costo del servicio de la deuda hipotecaria subió marginalmente por el mayor monto de crédito, pero parece no ser excesivo, expuso.

«Además, hubo una disminución del monto de crédito al consumo equivalente a 0.44 por ciento del PIB de 2020 lo que implica que los hogares destinaron recursos adicionales para disminuir su deuda», comentó la Fundación.

