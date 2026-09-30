Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En el mapa del turismo global, México vive una etapa de transformación clave; mientras se consolida como un mercado emisor sólido y con mayor poder de compra hacia el extranjero, su dinamismo como receptor vive una reconfiguración de flujos e inventarios turísticos, de acuerdo con PriceTravel Holding.

Juan Socas, director comercial de PriveTravel Holding, señaló que el tipo de cambio ha favorecido a los mexicanos, pues se ha mantenido bajo con respecto a años anteriores, y desde el punto de vista económico le favorece al consumidor mexicano salir de México e ir a Europa, a Estados Unidos y, en menor proporción, pero creciendo relativamente, a destinos de Asia y Japón.

Agregó que la compañía sigue observando un mercado grande en México y aunque se han enfrentado algunos aspectos difíciles como alzas en las tarifas por el precio de los combustibles y una menor llegada de turistas internacionales, se han tenido algunos beneficios para los mexicanos.

En ese sentido, agregó que, al haber menor anticipación en las compras por parte del turismo estadounidense durante la temporada alta en destinos de playas, es una ventana de mayor inventario y mejores condiciones de oferta para el mercado mexicano este año, lo que se traduce en mejores precios y mayor variedad.

Rafael Durand, director de operaciones de la compañía, comentó que la industria de travel y turismo ha sido resiliente, y se observa que la demanda sigue creciendo, pero hay que ver hacia dónde, pues cuestiones políticas o coyunturales provocan que los turistas decidan cambiar sus viajes y los destinos que visitan.

«Hay una reconfiguración; por ejemplo, el mercado mexicano este año particularmente percibió una desaceleración de americanos viajando hacia México por la apreciación del dólar, pero hay mercados como Argentina, Brasil y Colombia que tienen crecimiento», refirió.

Destacó que para el próximo año se observa que se puede tener crecimiento, y se observan mayores reservaciones para 2027, en donde se ven crecimientos de doble dígito. Y se tendría que estar entendiendo la coyuntura de este año y en dónde está la propuesta de valor.

«Hay que ver contra quién competimos ahora y cómo se desarrollan mejor los productos turísticos, porque hay casos como República Dominicana, particularmente Punta Cana como destino, que en los últimos años ha venido invirtiendo en desarrollar su oferta», refirió.

En otro sentido, comentó que la compañía prevé cerrar 2026 con cerca de 8 millones de pasajeros y superando los 5 millones de cuartos de noche vendidos.

Frente al panorama de conectividad nacional e integración de nuevas opciones aéreas, como el caso de Mexicana de Aviación o aerolíneas regionales del Caribe, la empresa destacó que la incorporación de asientos y frecuencias beneficia directamente al consumidor y amplía las capacidades de distribución global.