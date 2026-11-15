La iniciativa para crear el Consejo de Asuntos Taurinos representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística y generar derrama económica en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio, manifestó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Nora Cardona.

Al ser cuestionada sobre la propuesta legislativa que contempla la creación de un organismo público con facultades para promover la tauromaquia y patrocinar espectáculos taurinos, señaló que esta iniciativa podría aprovecharse para atraer a un mayor número de visitantes al estado, considerando el arraigo que mantiene la fiesta brava entre la población.

Explicó que la celebración de corridas de toros y otros festejos genera una cadena de consumo que beneficia a distintos establecimientos, por lo que consideró importante valorar su aportación a la economía local.

Por otra parte, Cardona advirtió que la propuesta de incrementar del 2.5 al 3% el Impuesto sobre Nóminas (ISN) para 2027 no solo tendría consecuencias para las empresas, sino también para la población en general, debido a que los mayores costos de operación podrían trasladarse a los precios de productos y servicios.

Explicó que los establecimientos necesitan mantener condiciones financieras que les permitan cubrir sus obligaciones laborales, fiscales y administrativas, por lo que una carga adicional podría obligarlos a ajustar sus precios para compensar el incremento de sus gastos.

En este contexto, la presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, María del Carmen Corchado, planteó la conveniencia de establecer un consejo de supervisión que permita la participación de los organismos empresariales en la evaluación y el seguimiento del destino de los recursos obtenidos mediante impuestos como el ISN.

Explicó que este mecanismo permitiría identificar las necesidades de los distintos sectores productivos y procurar una distribución equitativa de los apoyos, considerando las condiciones particulares de actividades como la metalmecánica, el pequeño comercio y la hotelería.