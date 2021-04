Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La militarización de la seguridad pública ha traído consigo violaciones a los derechos humanos, el debilitamiento de instituciones civiles y la impunidad, pero sobre todo, no ha logrado reducir violencia, advirtió México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

“Es una estrategia fallida. Empodera al Ejército, pero no a los ciudadanos”, reprochó Lisa Sánchez, directora de la asociación civil.

MUCD presentó ayer una herramienta de divulgación para el público en general sobre la militarización en México y sus principales consecuencias.

En el estudio se advierte que la participación de las fuerzas armadas no incide en la baja de la violencia y ni de los homicidios en estados donde actualmente reporta operaciones.

Tampoco en delitos como la extorsión o el secuestro, que van en aumento en zonas donde están presentes los militares.

En cuanto a impunidad, la organización destacó que México siempre ocupa los últimos lugares en este índice y, además, los delitos no se denuncian, aún con la presencia militar.

“La militarización sigue, no parece frenar en este sexenio, tenemos una estrategia improvisada basada en la fuerza bruta”, refiere el estudio que reúne información relevante que han recabado distintas organizaciones civiles y la academia para explicar el fenómeno en cinco publicaciones.

“Cuando las detenciones son realizadas por el Ejército, más gente se declara inocente y más personas son detenidas sin motivo; asimismo, las detenciones realizadas por el Ejército tienden a ser más violentas y la tortura es más frecuente, comparada con las corporaciones civiles”.

A esta problemática se añade la creación de la Guardia Nacional (GN), integrada también por militares, lanzó el reporte.

MUCD criticó que en este sexenio se han otorgado más funciones al Ejército y la Marina, como su intervención en obras prioritarias y en la Marina Mercante.

Actualmente, la GN está conformada por unos 100 mil elementos de los cuales al menos 70 mil son militares, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El MUCD ejemplificó que entre el primero de diciembre de 2006 y 30 de junio de 2019, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos analizó 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

“A partir de dicho análisis se desprenden un total de 301 casos y mil 712 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos: tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales”, detalló.

“En el 63.8% de los casos (192 de los 301 casos totales) las Fuerzas Armadas fueron los perpetradores. Esto significa que dos de cada tres casos de violaciones graves a los derechos humanos fueron cometidos por el Ejército o la Marina, dejando como saldo 763 víctimas”.