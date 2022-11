Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El llamado del Presidente Andrés López Obrador a incumplir con sentencias judiciales es en sí mismo una conducta delictiva que atenta contra la autonomía del Poder Judicial, consideraron especialistas en materia legal.

Jorge Lara, ex subprocurador Jurídico de la extinta Procuraduría General de la República, advirtió que los funcionarios que acaten la instrucción presidencial se exponen a ser procesados y destituidos del cargo.

«Una instrucción jerárquica de esta naturaleza no tiene respaldo legal y sí podrían configurarse distintos delitos. El propio llamado en sí, ya implica riesgos tanto para el Presidente, que es el que lo emite, porque de aquí pueden derivare abusos de agentes que oficiosamente digan que están siguiendo una instrucción de esta naturaleza», dijo Lara.

«Lo expresado por el Presidente lo ubica en la posible comisión de diversas modalidades de delitos contra la administración de justicia, contempladas en el artículo 225 del Código Penal Federal», señaló.

Estefanía Medina, ex directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR, señaló que la apología del delito, prevista en el artículo 208 del Código Penal Federal, es una figura aplicable para el llamado del Presidente.

«Resulta un contrasentido que ahora da esa instrucción, que es una invitación a cometer un delito a los funcionarios de seguridad pública, y que cuando se trata de criminales de altísimo nivel, como lo es gente vinculada a ese Cártel, pues entonces allí sí parece que hay que aplicar mano suave, no aplicar la ley y él mismo ordenar la libertad de las personas».