Claudia Salazar Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Diputados del PAN y PRI consideraron que el recorte de más de mil 800 millones de pesos en el presupuesto de Salud ha tenido un impacto mortal en el tratamiento de la pandemia de Covid-19 en México.

REFORMA publicó que en la Secretaría de Salud se recortaron mil 884 millones de pesos en el gasto programado de enero a mayo, afectando los programas de vigilancia epidemiológica, en la prevención de la salud y atención al sobrepeso, obesidad y diabetes, entre otros.

Para el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, el haber recortado el presupuesto en gastos de operación limitó toda la atención de tratar eficientemente la expansión del virus en nuestro País.

Aseguró que por eso la Dirección General de Epidemiología no tuvo dinero desde el inicio de la epidemia, por ejemplo, para desplegar vigilancia en los aeropuertos y para la adquisición masiva de pruebas de diagnóstico.

“Se afectó a todo el sistema de vigilancia, ¿cómo iban a hacer más pruebas (por Covid-19) si no tienen dinero? No pueden gastar más. Las resistencias a la realización de pruebas no fueron porque no supieran que eran importantes, sino que porque no hubo dinero y no querían decir que no tenían dinero”, afirmó.

¿Entonces cree que el recorte en Salud, en epidemiología, tiene un impacto en el número de 40 mil muertos al día de hoy?, se le preguntó al legislador del PAN, secretario de la Comisión de Salud.

“Sin duda, sin duda, porque no hubo planeación, no hubo preparación para esto para atender la epidemia. No importa lo que diga noche tras noche Hugo López Gatell, con toda su verborrea, porque nunca tuvieron un plan por escrito ni publicado para atender con prevención.

“No solo se trata de la epidemia de Covid, tampoco hay dinero para vacunas, por eso hay tan pocos niños vacunados y ya hay alarmas de Unicef, todo por los recortes”, respondió.

Agregó que los datos son contundentes y que la nota de REFORMA demuestra cómo a la Subsecretaría de Prevención y Atención, que toca a López-Gatell, le recortaron el gasto operativo.

“Le pegaron donde más duele, en el gasto operativo, por eso ni supervisa nada ni mejoraron laboratorios, ni hubo mejor infraestructura, ni pruebas ni vacunas”, condenó el legislador del PAN.

Por su parte, el diputado del PRI Héctor Yunes también consideró que los recortes en Salud son “criminales”.

“Recortar el presupuesto a Salud, en plena pandemia es una negligencia criminal”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Agregó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una obsesión por sus programas sociales y obras inútiles, pero que se está pagando con la vida de los pacientes y personal de salud.

“¿Ahora sí creen que AMLO es un peligro para México?”, remató el vocero de la bancada tricolor en San Lázaro.

