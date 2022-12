Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el panista Víctor Manuel Pérez, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de querer abrir la operación de aerolíneas extranjeras al mercado doméstico, para cumplir compromisos políticos con los inversionistas del Tren Maya.

Aseguró que la iniciativa para abrir el cabotaje a extranjeros no tiene nada de nacionalista ni de «humanismo» obradorista, por lo que retó a diputados de Morena a aprobar reformas que favorecen a los extranjeros por encima de los inversionistas mexicanos.

En abril, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa del Ejecutivo federal de reformas a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, que eliminan la prohibición a las aerolíneas extranjeras de ofrecer sus servicios en los vuelos nacionales.

Diferentes actores de la industria alertaron que tal propuesta es una «sentencia de muerte» para las aerolíneas nacionales, porque no podrán competir con las transnacionales.

Sin citar nombres, Pérez alertó que es conocido en el sector empresarial que hay un grupo de compañías que participan en el Tren Maya, que ahora tienen interés en invertir en la aviación comercial, lo que consideró inapropiado.

«No podemos darle al traste a una parte de la economía nacional, nada más por cumplir el capricho a un segmento de inversionistas que acompañó al Presidente en la campaña, y para cumplir el capricho darle uso ‘a chaleco’ al AIFA», manifestó el legislador de Nuevo León.

El panista consideró que primero se tendrían que mejorar los servicios en los aeropuertos, reducir el pago del TUA y recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, para mejorar la competitividad en el sector, si es lo que preocupa al Gobierno.

«A los gobiernos se les exige que protejan los intereses de los mexicanos y que sus políticas públicas sean para proteger a los inversionistas mexicanos, darles las mejores condiciones para que sean más competitivos», refirió en entrevista.

Pérez calificó la iniciativa como otro «mamotreto» del Ejecutivo, como la reformas reformas electoral o eléctrica, que quieren «arreglar» algo, según el Mandatario federal, pero no es la manera más adecuada.

«El cabotaje está prohibido en muchos países del mundo, porque obviamente cada país quiere proteger su economía y creo que abrir el cielo mexicano a la navegación de los destinos domésticos para las aerolíneas extranjeras, no es lo más propicio para fomentar la economía en el País», agregó.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones consideró que también es un error del Presidente abrir el mercado doméstico a aerolíneas extranjeras para que se use el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.