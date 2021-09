Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Es vergonzoso que La Escuela es Nuestra, uno de los programas educativos más importantes en México, esté en manos de un perfil como el de Pamela López, quien no tiene experiencia en la administración pública y viene de formar parte de la Ayudantía del Ejecutivo federal, recriminó ayer Cynthia López Castro, diputada del PRI.

Cientos de escuelas públicas del país están destrozadas, agregó, y no recibieron mantenimiento durante la pandemia, por lo que es necesario que el Gobierno aclare el destino de los recursos del programa.

REFORMA publicó ayer que Pamela López, sin experiencia laboral, se hace cargo del programa Escuela es Nuestra, el cual tiene asignado para 2021 un presupuesto de 12 mil millones de pesos y para el próximo año tendrá un incremento de mil 680 millones.

“¿Dónde está el dinero? ¿Quién se está robando el dinero? Vamos a investigar, vamos a proponer un punto de acuerdo para que nos den un informe a la Cámara de Diputados en qué se han gasto en el último año y ocho meses este dinero de la Escuela es Nuestra. ¿Qué destino se le dio al Presupuesto? Porque ni los padres de familia hicieron comités ni los juntaron en las escuelas que estaban cerradas para decidir el destino del recurso.

“Me parece vergonzosa la falta de profesionalización de servidores públicos de este Gobierno; el Presidente fue muy claro muchas veces en decir que no quería amiguismo, que habría personas profesionales en su gobierno, y me parece una falta de respeto a la comunidad educativa, a los niños, maestros, a los directores, que pongan a Pamela López, una arquitecta sin experiencia alguna, en el programa que ve por el mantenimiento de las escuelas”, señaló la legisladora del PRI.

Agregó que si se quiere premiar a la funcionaria con un puesto importante, que se haga en otro lado, pero no donde estén en juego las escuelas del país.

“Al Presidente le hacemos un llamado para que pueda atender esta situación, ha sido prioridad de su gobierno el tema de la educación, por eso le pedimos al Presidente que haga giras, que tantas hace, en las escuelas para que vea las condiciones en las que están.

“Los Comités Escolares de Administración Participativa no se han instalado; entonces, ¿dónde está el dinero? La Secretaria de Educación no ha dicho nada, y no vamos a permitir que la SEP sea el motín de los moches, del robo y, sobre todo, a costa de dejar a los niños sin escuela digna para el regreso a clases”, agregó López Castro.

Señaló que en la Ciudad de México ha realizado visitas en varias escuelas y ha podido constatar que están en pésimas condiciones, sin techos, con goteras, sin pintura, sin baños y sin agua.