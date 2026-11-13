Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el nuevo amago del presidente estadounidense Donald Trump de duplicar los aranceles a productos mexicanos si el Gobierno no frena el avance de una caravana migrante, la Universidad Iberoamericana planteó detener la estrategia basada en la contención y facilitar su regulación.

Las propuestas que elaboró el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad sugieren, desde 2024, desvincular la política migratoria de un enfoque militarizado para reemplazarlo por uno con apego a los derechos humanos, teniendo en cuenta que México se ha convertido en un País de destino, no sólo de tránsito.

Por ello, plantearon retirar las Fuerzas Armadas de los puntos de revisión en aduanas y de control fronterizo.

Entre las sugerencias se encuentra la armonización de la ley para garantizar que las detenciones migratorias no excedan 36 horas.

En tanto, proponen que los mecanismos de regulación vayan acorde a las necesidades de movilidad humana y que, en tanto se resuelve cada solicitud, se otorguen certificados regulares.

La idea es que los migrantes puedan trabajar y cuenten con medios de subsistencia, además de facilitar los mecanismos para renovar documentos y acceso a la residencia permanente o ciudadanía de largo y mediano plazo.

«Estos procedimientos deben ser accesibles, flexibles y transparentes, considerando particularmente a quienes se desplazan por situaciones de violencia, desigualdad, desastres naturales, cambio climático o falta de oportunidades»

También, sugieren fortalecer la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para atender las solicitudes de reconocimiento de refugiados, con mayores recursos financieros, humanos, técnicos y de infraestructura.

Enfatiza que debe haber mejor coordinación entre dependencias gubernamentales y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para garantizar la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad.